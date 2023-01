Alpla: 18.000 Tonnen rPET pro Jahr

Alpla

In das in neun Monaten Bauzeit errichtete Werk in Targu Mures in Rumänien wurden rund 7,5 Millionen Euro investiert.

Der Vorarlberger Kunststoffverpackungsspezialist Alpla errichtete gemeinsam mit zwei Partnern in Rumänien ein Werk zur Produktion von rPET in Lebensmittelqualität.

Bereits bisher betrieb Alpla mehrere Recyclinganlagen für die Kunststoffe PET und HDPE in Österreich, Deutschland, Polen, Italien, Spanien, Mexiko und Thailand. Nun gesellte sich ein weiteres Werk in Rumänien, in Targu Mures in Siebenbürgen, hinzu, in das rund 7,5 Millionen Euro investiert wurden. Dabei handelt es sich um ein im Herbst 2021 gegründetes Joint Venture.





Neben dem aus Hard in Vorarlberg stammenden, international tätigen Kunststoffverpackungsspezialisten Alpla sind noch zwei weitere Partner an Board. Es ist dies einerseits United Polymer Trading (UTP) aus der Schweiz mit einem umfangreichen Vertriebsnetzwerk für Kunststoffe und Recyclingmaterial. Andererseits ist das lokale rumänische Unternehmen Ecohelp mit dabei, das mit den aufbereiteten PET-Flakes auf Basis von PET-Flaschen aus haushaltsnaher Sammlung den Rohstoff liefert. Ecohelp war bereits bisher in Targu Mures im Recyclinggeschäft tätig.

Neben dem aus Hard in Vorarlberg stammenden, international tätigen Kunststoffverpackungsspezialisten Alpla sind noch zwei weitere Partner an Board. Es ist dies einerseits United Polymer Trading (UTP) aus der Schweiz mit einem umfangreichen Vertriebsnetzwerk für Kunststoffe und Recyclingmaterial. Andererseits ist das lokale rumänische Unternehmen Ecohelp mit dabei, das mit den aufbereiteten PET-Flakes auf Basis von PET-Flaschen aus haushaltsnaher Sammlung den Rohstoff liefert. Ecohelp war bereits bisher in Targu Mures im Recyclinggeschäft tätig.







Alpla Aktuell läuft eine Extrusionslinie für die Herstellung von hochwertigem rPET-Granulat, es gibt aber Platz für eine Verdopplung der Kapazität. Das nun in Betrieb genommene hochmoderne Recyclingwerk produziert pro Jahr etwa 18.000 Tonnen rPET-Granulat in Lebensmittelqualität, das anschließend als Ausgangsmaterial für neue Preforms und Flaschen dient. Hauptabsatzgebiet des Gemeinschaftsunternehmens, das den Namen "PET Recycling Team Targu Mures" trägt, ist dabei der südosteuropäische Markt.