Biosphere Corporation : Alufix ist zurück

Alufix kehrt nach der Übernahme durch die ukrainische Biosphere Corporation auf den europäischen Markt zurück.

Erst im März hatte CASH vom "endgültigen Aus" des Aluminiumfolienherstellers Alufix berichtet . Doch nun kehrt die traditionsreiche Marke zurück. Das ist möglich durch die Übernahme der Biosphere Corporation, genauer durch den Erwerb der Markenrechte an Alufix und von weiteren Teilen des Unternehmens durch die Biosphere Corporation. Die Übernahme umfasst, laut einer Aussendung des Aluminiumfolienherstellers die geistigen Eigentumsrechte für die Marke, eine Produktionsstätte in Rumänien mit rund 5.000 mHallenfläche sowie vier Handelsniederlassungen in Europa, die Biosphere einen direkten Marktzugang ermöglichen.Das starke Eigenmarkenangebot des Unternehmens hat darüber hinaus zu engen Partnerschaften mit europäischen Einzelhandelsketten geführt, unter anderem mit der französischen Warenhauskette Auchan oder der deutsche Handelskette Metro. Biosphere Corporation "Das Know-how, das wir durch unsere Marktführerschaft bewiesen haben, setzen wir nun ein, um das Erbe von Alufix zu erhalten und der Marke gleichzeitig neue Stabilität und Innovationskraft zu verleihen", so Andrii Zdesenko, Gründer und CEO der Biosphere Corporation.