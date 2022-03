Alufix: Aus für Alufix

Drei Jahre nachdem die Pleite abgewendet werden konnte, schließt der Folienhersteller nun endgültig.

Schlechte Nachrichten für Alufix und seine 112 Mitarbeiter: Der Hersteller kündigt die solvente Schließung an. Damit wird die Produktion im Werk in Wiener Neudorf eingestellt, sobald alle offenen Aufträge abgeschlossen sind. Vor zwei Jahren hatte es noch geheißen, man wolle das damals 160-köpfige Team um 15 Prozent vergrößern. Doch Corona und weitere Schwierigkeiten kamen dazwischen. Alufix begründet das Aus neben den Folgen der Pandemie, mit einer ungünstigen Marktentwicklung, gestiegenen Rohstoffpreisen und einer Rohstoffverknappung. "Lösungen im Sinne der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft in Arbeit", hieß es in einer Unternehmensmitteilung. Man wolle eine sozial verträgliche Lösung schaffen.