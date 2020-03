Nach der Insolvenz 2019 ist das Unternehmen wieder auf Kurs, setzt auf Beständigkeit und garantiert auch in diesen herausfordernden Zeiten Lieferfähigkeit und gesicherte Arbeitsplätze.

Alufix verzeichnet nach dem turbulenten letzten Jahren wieder einen positiven Geschäftsverlauf und kann sich durch die Übernahme durch ein oberösterreichisches Konsortium wieder neu ausrichten. Im Mittelpunkt steht der Ausbau des Standorts Wiener Neudorf. Dafür soll die Belegschaft um 15 Prozent erweitert werden, gesucht werden vor allem Mitarbeiter im Bereich Produktion, Lager und Logistik. Das Unternehmen sieht darin auch einen Beitrag zum Erhalt der kritischen Infrastruktur und möchte auch in diesen schwierigen Zeiten Arbeitsplätze sichern. Denn Alufix hat gerade jede Menge zu tun, vor allem Backpapier, Müllsäcke und Alufolie werden stark nachgefragt.Nachhaltigkeit spiel bei der Produktion eine große Rolle. Auf biologisch abbaubare und recyclebare Produkte liegt der Fokus. "Im Moment entwickeln wir eine Kombination aus Backpapier, Alu- und Frischhaltefolie auf Basis abbaubarer Materialien", erklärt Unternehmenssprecher Florian Huemer. "Neben dieser 'Wunderfolie' sind zudem kompostierbare Müllsäcke in Arbeit. Abbaubares Einweggeschirr für Events, mehrfach verwendbare Abdeckfolien mit Gummiband oder Backpapier für Plattengriller finden sich bereits in unserem Sortiment."