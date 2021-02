Der Kemater Fleischproduzent Franz Wagner übernimmt die Anteile von der Double X Corporate Finance GmbH des Linzer Anwalts Alexander Hasch.

Hochinteressante Veränderungen in der Eigentümerstruktur des Wr. Neudorfer Verpackungs- und Folienspezialisten Alufix machen derzeit die Runde. Wie CASH exklusiv erfahren hat, hat DDr. Alexander Hasch, Linzer Anwalt und Eigentümer der Double X Corporate Finance GmbH, kürzlich seine Beteiligung an Alufix verkauft. Und zwar an den Fleischproduzenten Franz Wagner und sein Unternehmen Fleischwaren GmbH Wagner Delikat in Kematen. Alufix hat somit seine Lebensmittelkompetenz wesentlich gestärkt. Die Beteiligungen der Simentum Management- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Linz sowie der Drott Holding des Martin Mayrhofer mit Sitz in Brunn am Gebirge bleiben dadurch unangetastet.