Gestern Abend prämierte die AMA zum 25. Mal die besten Käse des Landes mit dem AMA-Käsekaiser im Rahmen einer Online-Veranstaltung.

80 Juroren kosteten sich Ende September durch 170 eingereichte Käse und bestimmten, welche Schmankerl in die engere Auswahl kommen, aus der schließlich 19 Käsemeister in einem zweiten Durchgang die besten in elf Kategorien kürten. Darüber hinaus nahm die Jury neun innovative Ideen und Konzepte unter die Lupe und kürte die Käseneuheit des Jahres. In einem Online-Voting, bei dem rund 2.600 Teilnehmer gevotet haben, wurde der beliebteste österreichische Käse in Deutschland gewählt. Die Auszeichnung mit dem AMA-Käsekaiser dürfen die Sieger ab sofort ein Jahr lang in ihrem Marketing verwenden. "Zum 25. Mal zeichnen wir die hervorragende Qualität unserer Käse aus. Mit dem AMA-Käsekaiser möchten wir die Arbeit, das Wissen und Können der heimischen Molkereiwirtschaft würdigen. Ihre Produkte und das Bouquet an Vielfalt überzeugen Konsumenten in Österreich und in der ganzen Welt", sagt Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing.