AMA Marketing: Das sind die Käsekaiser 2023

Nach zweijähriger Gala-Pause wurden am 10. November die AMA-Käsekaiser 2023 wieder persönlich überreicht. Diesmal konnten mehr Produkte als je zuvor die Fachjury überzeugen. Ausgezeichnet wurden zum zweiten Mal auch die besten Feinkost-Lehrlinge im LEH.

Die begehrten Käsekaiser-Statuen wurden auch 2022 wieder in den neun Kategorien Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse mild-fein, Schnittkäse g’schmackig, Schnittkäse würzig-kräftig, Hartkäse bis und älter als fünf Monate, Bio-Käse und Käsespezialität verliehen. In einer eigenen Kategorie wurden auch diesmal wieder die qualitativ besten Käse im Export nach Deutschland bewertet. Im Fokus der Bewertungen standen Aussehen, Teigbeschaffenheit, Konsistenz, Geruch und selbstredend auch der Geschmack. Pro Einreichung konnten maximal 100 Punkte vergeben werden. Die 80-köpfige Jury hatte die Qual der Wahl aus 158 Einreichungen.

Ein Ausnahmejahr

Das Besondere an der diesjährigen Beurteilung: Es gab so viele ex aequo Plätz wie noch nie und so gibt es in drei Kategorien mehrere Gewinner. "Bei der Auszeichnung der besten Käse erleben wir immer wieder Überraschungen. Aber gleich in drei Kategorien Punktegleichheit und damit mehrere Sieger, das gab es bisher noch nie", freut sich Peter Hamedinger, Marketing-Manager Milch und Milchprodukte bei der AMA.