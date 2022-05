AMA Marketing: Das war der Lukullus

Beim Austrian Meat Award gab es dieses Jahr einige Neuerungen und wie stets wurden die außergewöhnlichsten Projekte der Fleisch-Branche ausgezeichnet. Ein Lebensmittelhändler war überdurchschnittlich präsent unter den Gewinnern.

Den Lukullus für den besten Direktvermarkter der AMA Genuss Region geht an den Hofladen Gstach. Deren Betreiberin, Ulrike Gstach, ist Landwirtin und Fleischermeisterin am Erlebnisbauernhof im vorarlbergischen Rankweil. Durch den eigenen Webshop kommen Feinschmecker weit über die Landesgrenzen hinaus auch in den Genuss der von ihr vertriebenen Produkte. Die beste Fleischerei der AMA Genuss Region wird von Josef Mosshammer in Graz betrieben. Er setzt sich für die regionale Landwirtschaft und traditionelle Gerichte mit Convenience-Faktor ein.

Rund um die Lukulli für die beste Fleisch- und Feinkostabteilungen im LEH gab es drei Unterkategorien, die sich nach der Verkaufsfläche der Nominierten orientierte. In der Kategorie bis 900 m2 darf sich der Spar Gourmet am Wiener Schwarzenbergplatz freuen, in jener bis 2.000 m2 wurde der Interspar am Wiener Schottentor ausgezeichnet. Das Spar-Trio wurde mit dem Sieger für über 2.000 m2 komplett gemacht, dabei handelt es sich um den Eurospar Prauchner in Pöchlarn (NÖ).