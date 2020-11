AMA Marketing: Die besten Käse des Landes

Käsekaiser 2021: Die besten Käse Österreichs wurden von der AMA aufgrund der Coronavirus-Pandemie in kleinem Rahmen und ohne große Käsekaiser-Gala prämiert.

Unter ganz anderen Umständen als bisher gewohnt fand Ende September eine dreitägige Jury-Sitzung für den AMA-Käsekaiser statt. Coronabedingt ermittelten heuer elf Sensorik-Experten aus Österreich und Bayern die besten Käse unter 145 Einreichungen. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Käsemeister heimischer Käsereien. Über die 15 eingereichten Neuheiten entschieden weitere zehn Vertreter aus dem Handel gemeinsam mit Kulinarik-Journalisten. Die Spezialitäten wurden in zehn Kategorien ausgezeichnet: Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse mild-fein, Schnittkäse kräftig, Schnittkäse g'schmackig, Hartkäse, Bio-Käse, Käsespezialität und -traditionen, Innovation und beliebtester österreichischer Käse in Deutschland. Aus der starkt umkämpften Kategorie Bio-Käse gingen heuer erstmals vier Sieger ex aequo und punktegleich hervor.

Da heuer keine AMA-Käsekaiser-Gala stattfinden kann, wurden die Trophäen in den vergangenen Tagen von einer kleinen Delegation der AMA-Marketing direkt an die Käsereien überreicht. "Wir freuen uns, dass wir trotz der schwierigen Umstände unseren alljährlichen Wettbewerb zum AMA-Käsekaiser durchführen konnten. Er dient der Standortbestimmung für die Produzenten und ist ein wichtiges Instrument in der Kommunikation am Heimmarkt und im Export. Alle Einzelergebnisse werden den Produzenten zur Verfügung gestellt und bestätigen beziehungsweise fördern eine hohe Produktqualität heimischer Käsesorten. Die Sieger dürfen die Auszeichnung mit dem AMA-Käsekaiser 2021 nun ein Jahr in der Bewerbung verwenden", so Peter Hamedinger, Marketing-Manager Milchprodukte bei der AMA.