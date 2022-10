Im Zeichen der "Haltung" steht die neue AMA-Marketing Info-Kampagne, die die Konsumenten umfassend über Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion aufklären soll.

Die Mischung macht's aus: realistische Bildern und sachliche Informationen stehen in der neuen AMA-Marketing Infokampagne im Mittelpunkt. Denn, eines steht fest: Die persönliche Haltung entscheidet letztlich darüber, wie die Welt aussieht. Die neueste AMA-Informationskampagne liefert Hintergründe, damit Konsumentinnen und Konsumenten aus ihrer Haltung heraus diese Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus ruft sie auf, Schwerpunktthemen wie Tierwohl konsequent gemeinsam weiterzuentwickeln.



"Viele Menschen haben kein realistisches Bild unserer heutigen, modernen Landwirtschaft. Ihr Bild von Landwirtschaft und Lebensmittelherstellung ist meist geprägt von romantisierender Werbung. In Wahrheit gab es diese heile Welt auch in der Vergangenheit nicht", meint Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing, zum Hintergrund der Kampagne. Im Gegenzug dazu stünden, so Blass weiter "die oft verstörenden Bilder von NGOs, die aufrütteln. Dazwischen ist über die Jahre vielen das Wissen um die Realität auf unseren Bauernhöfen und in der Produktion abhandengekommen".

Info-Plattform als Spin der Kampagne

Das Ziel sei, so die ab 1. Januar 2023 bestellte Geschäftsführerin Christina Mutenthaler, "gemäß unserem gesetzlichen Auftrag Konsumentinnen und Konsumenten ein realistisches Bild der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion zu zeigen. Wir geben ihnen relevante Informationen in die Hand, damit sie sich eine eigene Meinung bilden können. Dann können Sie ihre persönliche Haltung zu Themen wie Lebensmittelproduktion, Tierwohl, Tierhaltung bestimmen und danach bewusstere Kaufentscheidungen treffen", ist Mutenthaler überzeugt.Haltung.at ist die zu der Kampagne gehörige Informationsplattform, die von der AMA-Marketing inhouse erarbeitet und in Zusammenarbeit mit Agenturen umgesetzt wurde. Mit der neuen Kampagne möchte die AMA hin zu mehr "faktenbasierter Information", wie es in der Aussendung des Unternehmens heißt. Nämlich faktenbasierter Information zu Themen rund um die Landwirtschaft, Tierwohl, Herkunft der Lebensmittel, aber auch AMA-Kontrollen, um nur einige zu nennen. Flankiert werden die Info-Maßnahmen von einem Bewegtbild-Spot, der bereits am Nationalfeiertag on air ging und einer Reihe von Social Media-Videos.