AMA Marketing: Tierwohl im Rampenlicht

Unter dem Motto "Zum Wohle des Tieres, lasst uns unsere Haltung ändern", lud die AMA Marketing zum diesjährigen Milchsymposium. Dieses fand nach Corona-bedingter Präsenz-Pause heuer wieder im Raiffeisenforum in Wien statt. "Wir haben eine konkrete Vision von Tierwohl und werden unseren Auftrag dahingehend stärker akzentuieren", versprach AMA-Marketing-Geschäftsführer Michael Blass in seiner Begrüßungsrede. Dass sich diese Vision noch nicht mit der Realität deckt, zeigte ein vor Kurzem vom VGT veröffentlichtes Video eines Schweinemastbetriebs, das ehemals das AMA-Gütesiegel getragen hat. Blass kritisierte die seiner Ansicht nach, einseitige Darstellung des Sachverhaltes ohne Berücksichtigung der Umstände, in denen sich der Schweinebauer befindet. "Wäre es so schlimm, wenn die Berichterstattung ein wenig mehr der Realität entsprechen und den Einsatz und die Leistung der Bauern hervorheben würde?", fragt sich Blass ironisch. Die AMA würde ihre Tierwohl-Maßnahmen konsequent weiterverfolgen. Der Schwerpunkt liege etwa auf den "breit aufgestellten Langzeitprogrammen, wie beim Masterplan Schwein", so der AMA-Marketing-Chef.

Wertschätzung für heimische Landwirtschaft

Um die Rolle der Bauern ging es auch in der anschließenden Gesprächsrunde zwischen ORF-Moderator Stefan Lenglinger, Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger und Stefan Lindner, Aufsichtsratsvorsitzender der Berglandmilch. "Die wirklichen Tierschützer sind die Bäuerinnen und Bauern, die jeden Tag schauen, dass es den Tieren gut geht", so Moosbrugger, für den eine Wertschätzung der regionalen Versorgung maßgeblich ist. Bei der Tierhaltungskennzeichnung befürchtet der LK-Präsident indes Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die Produktionsvielfalt der Tierhaltungsbetriebe hierzulande in ein einheitliches Kennzeichnungssystem zu gießen. Und Lindner forderte unter anderem dazu auf, die Besonderheiten der österreichischen Landwirtschaft mit all den sich daraus ergebenden Herausforderungen anzuerkennen.