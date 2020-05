Anlässlich des bevorstehenden Weltmilchtags am 1. Juni betonen AMA-Marketing und die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), dass man die derzeit wohlwollende Stimmung der heimischen Konsumenten nachhaltig stärken will.

Im ersten Quartal 2020 haben Österreichs Haushalte laut RollAMA mengenmäßig um 10,8 Prozent mehr Milchprodukte eingekauft als im Vorjahreszeitraum. Das wertmäßige Plus belief sich auf 10,5 Prozent (481 Mio. Euro). Bereits ab Kalenderwoche 9, also mit den ersten Coronafällen in Österreich, griff man in den Geschäften vermehrt zu Milchprodukten. Mit dem Lockdown ab Kalenderwoche 11 waren die Zuwachsraten dann besonders hoch."Unsere Lebensmittel haben noch nie so viel Wertschätzung erfahren wie in den letzten Wochen. Die Konsumenten goutieren die hohe Versorgungssicherheit unserer Bauern und Verarbeiter und die hohe Qualität der Produkte. Jetzt müssen wir uns alle anstrengen, das Vertrauen der Konsumenten halten zu können", erklärt Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing. Gleichtzeitig verweist er darauf, dass ein Liter Milch viel mehr als nur ein reines Lebensmittel sei. "Für das Tourismusland Österreich bringt die Milchwirtschaft zahlreiche begleitende Funktionen, von denen der Fremdenverkehr im besonderen Maß profitiert. Unsere Milchkühe zaubern durch die Verwertung des Grünlandes pittoreske Landschaften und schaffen damit unvergleichliche Attraktivität", so Blass.Auch Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch und Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) betont, dass die Entwicklungen rund um die Covid19-Krise gezeigt haben, wie verwundbar internationale Warenströme sind und wie wichtig eine stabile Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln ist. "Eine gesicherte Eigenversorgung kann nur dann gelingen, wenn diese erwünschten Qualitäten auch zwischen den Krisenzeiten gekauft und dafür Preise bezahlt werden, welche die erhöhten Qualitätsanforderungen abgelten und allen Beteiligten der Wertschöpfungskette ein Einkommen zukommen lassen. Hier ist besonders der heimische Lebensmittelhandel gefordert", so Petschar, der gleichzeitg allen Verantwortlichen im Handel und den Konsumenten dankte, die mit ihrem Einkaufsverhalten für gesicherte Lieferketten sorgen.