Auswirkungen der Ukraine-Krise

Seit Monaten kämpfen die Lebensmittelbetriebe mit einer historischen Kostenwelle, die pandemie- und erntebedingt die Preise für Energie, Rohstoffe und Verpackung in unvorhersehbare Höhe treibt. Damit nicht genug, haben sich Logistik- und Frachtkosten vervielfacht, es gibt Engpässe bei Paletten, Containern und LKW-Fahrerinnen und -Fahrern. Die Lage hat sich nun durch die Folgen des Ukraine-Kriegs nochmals dramatisch verschärft.



Der Krieg in der Ukraine trifft in diesen Tagen auch die österreichische Lebensmittelindustrie. Einige Betriebe sind von dessen Auswirkungen direkt vor Ort betroffen. Die gesamte Branche hat nun mit zusätzlichen Effekten bei Energie, Rohstoffen, Verpackung, Arbeitskräften oder Logistik zu kämpfen. Durch die hohen Erntemengen an Agrarrohstoffen bestimmt die Ukraine die Preisbildung am europäischen Markt wesentlich mit.



Das betrifft vor allem Getreide (wie Weizen), Sojabohnen, Obst (wie Äpfel und Beeren) sowie Ölsaaten (wie Sonnenblumen, Mais und Raps). So erreichten die Getreidepreise mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine neue Höchststände. Auch Russland ist ein wichtiges Agrarland und beeinflusst die internationale Preisbildung auf den Getreidemärkten sowie auch bei Erdöl, Gas und Düngemitteln. So haben die Preise für Erdöl und Gas, Strom und Treibstoff nochmals dramatisch angezogen und ein Ende des Aufwärtstrends scheint nicht in Sicht. Das schlägt unmittelbar auf die Kosten der Produktion und des Transports von Lebensmitteln und Agrarrohstoffen, Futtermitteln, aber auch Fleisch durch. Mehr dazu Feydzhet Shabanov/stock.adobe.com Krieg in der Ukraine Wie der Krieg Märkte verändert und Marken fordert Der Krieg in der Ukraine zeigt bereits Folgen für die globale Ökonomie. Wie Marken reagieren müssen und sich Märkte wirtschaftlich verändern, die Einstellung der Konsumenten wandelt sowie etwaige Gratwanderungen meistern lassen.

Gerade im Energiesektor ist Österreich auf die Gasimporte aus Russland angewiesen, eine Unterversorgung oder Lenkung der Energielieferung hätte weitreichende Folgen für die Lebensmittelindustrie, und damit für die wichtige Grundversorgung in Österreich, wie der Fachverband der Lebensmittelindustrie massiv appelliert: "Wenn es zu einer Unterversorgung von Gas kommt, dann werden Haushalte und Kraftwerke zuerst bedient, eine Drosselung der Energieversorgung könnte auch die Lebensmittelindustrie und die Lebensmittelproduktion treffen und massiv beeinträchtigen", warnt Koßdorf.



Die heimische Versorgung müsse absolute Priorität haben. "Wir brauchen Konzepte, wenn es zu einer Energielenkung kommen sollte", warnte sie in Richtung Politik. Auch nationale Alleingänge, wie die Exportsperre Ungarns von Agrarwaren, sieht sie extrem kritisch, hier wurde bereits ein Protest bei der Europäischen Union eingelegt.