Das junge Linzer Unternehmen andmetics wird offizieller Partner der deutschen Castingshow Germany’s Next Topmodel.

Mit ihren vorgeformten Augenbrauen-Waxing-Stripes wurden sie über die letzten Jahre weltberühmt und statten Privathaushalte ebenso wie Friseursalons mit Wachsstreifen für Gesicht und Körper aus. Bisher hat das junge Unternehmen über 30 Millionen Enthaarungshelfer verkauft und seinen Umsatz 2020 auf 3,5 Millionen Euro verdreifacht, wie Geschäftsführerin und Mitgründerin Margot Helm im CASH-Interview erzählte.