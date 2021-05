Lebensmittelverschwendung fängt schon beim Frühstück an. Wie gut, dass es da schon innovative und vor allem genussvolle Ideen gibt, dem entgegenzuwirken. Eine davon verwandelt übrig gebliebenes Brot in Knuspermüsli.

Hat wer Start-up gesagt? Bei diesem Wort werde ich immer gleich hellhörig. Seit einigen Jahren schon verfolge ich über diverse Kanäle, was sich in der heimischen Start-up-Landschaft so tut und bin immer wieder aufs Neue überrascht, überwältigt und ja, auch euphorisch, was Österreichs Junggründer auf die Beine stellen. Sie sprudeln nur so vor Ideen, die unser Leben, aber auch die Welt ein kleines Stückchen besser machen - denn allein ums Geld scheint es den wenigstens zu gehen. Die Themen Nachhaltigkeit und soziales Engagement sind aus der Szene nicht mehr wegzudenken und scheinen Teil jeder einzelnen Innovation zu sein. Seien es umweltfreundliche Textilien aus Holz, intelligente Apps und Produkte gegen die Lebensmittelverschwendung.