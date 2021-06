Angesagt bei Christina Grießer: Sonnenanbeter

Der Sommer ist endlich im Land angekommen und die Sonnenstrahlen kitzeln das Gesicht. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor mein täglicher Begleiter.

Privat

Wem mach' ich etwas vor - braun werde ich in diesem Leben nicht mehr. Meine Haut bevorzugt die "noble Blässe". Mein Sommerteint hat daher eher einen leichten Rotstich. Aber das habe ich mittlerweile akzeptiert und anstatt mich weiter intensiven Sonnenbädern hinzugeben, habe ich vor ein paar Jahren beschlossen, dass es besser ist, meine Haut zu schützen. Seither benutze ich zum Beispiel, nicht nur, aber vor allem im Frühling und Sommer eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor. Denn die Wissenschaft scheint sich weitgehend einig, dass Sonnenstrahlen durch den Einfluss von UV- und Infrarotstrahlen nicht nur einen Sonnenbrand verursachen, sondern die Haut auch nachhaltiger schädigen können, Sonnenschutz dem aber entgegenwirken könne. Das gilt übrigens nicht nur für Bleichgesichter wie mich, sondern für sämtliche Hautfarben.Aktuell steht in meinem Badezimmer die Tagescreme von "The Rituals of Karma", mit LSF 50 (gibt es aber auch mit LSF 30). Abgesehen davon, dass ich dieses Türkis der Tube wirklich gerne mag, schließlich müssen Beauty-Produkte auch optisch im Regal ihre Wirkung zeigen, ist das Produkt auch angenehm auf der Haut und für die Nase. Generell handelt es sich um eine feuchtigkeitsspendende Creme, die schnell in die Haut einzieht und ist nach eigenen Angaben mit einem wirkungsvollen natürlichen Antioxidantienkomplex ausgestattet, basierend auf weißem Tee, natürlichem Vitamin E und Ginkgo Biloba. Ein ausschlaggebendes Kaufargument war für mich, dass sie wasserfest ist und sich nicht gleich mit den ersten Schweißperlen ablöst. Damit eignet sie sich übrigens auch hervorragend für Wanderung, aber natürlich auch für Urlaub am Meer. Interessant an dieser Stelle ist vielleicht auch, dass sie den Richtlinien des Hawaiianischen Riffgesetz zum Korallenschutz entspricht und Rituals damit Wert auf umwelttechnische Standards legt. "Do good, and good will come your way" steht dementsprechend das bekannte Hindu-Sprichwort auf der Tube. Das gilt auch für die Pflege der Haut, die es einem hoffentlich mit einem gesunden Strahlen dankt. In diesem Sinne: Genießen Sie die Sonnenstrahlen des endlich beginnenden Sommers ...