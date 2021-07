Angesagt bei Karl Stiefel: Gebändigte Mähne

Die PhenoMENal Forming Paste von got2b hat es dem Redakteur nach einem Haarschnitt einfach angetan.

Wie oft waren Sie während den Lockdowns beim Friseur? Bei CASH-Redakteur Karl Stiefel waren es nullmal - stattdessen wurde die Langhaar-Option gewählt. Nun lässt sich die hipsterige Manbun-Ästhetik für einige Zeit durchziehen, doch irgendwann wird die Mähne einfach zu lange. Also ging es erstmals seit eineinhalb Jahren zum Haareschneiden: Seiten kurz, oben etwas länger, damit die Frisur noch etwas gestylt werden kann. Die Ansprüche waren klar: Der Halt muss passen, es soll fest sitzen aber die Haare sollen nicht verkleben, der Geruch soll angenehm aber dezent sein und der Look eher natürlich. Fündig wurde der Redakteur bei Schwarzkopf, die ihre got2b-Range um die "PhenoMENal Forming Paste" erweitert haben. "Mittlere Kontrolle, kraftvoller Duft, natürliches Finish" werden die Vorzüge auf der 100ml-Dose ausgelobt.Der Praxis-Test, unter anderem am CASH Handelsforum vollzogen, katapultiert die Paste auf den Platz 1 der vom Redakteur bisher getesteten Styling-Produkte. Die teils widerspenstigen Haare machen genau das, was sie sollen, der Halt ist langanhaltend und man kann mit ein paar Fingerspitzen problemlos nachbessern. Und da für die Haarpracht keine ganze Dose mehr verwendet werden muss, zahlt es sich endlich wieder aus.