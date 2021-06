Mit den Adria Branzino Filets von Yuu'n Mee kann man zumindest kulinarisch in wenigen Minuten von Österreich ans Mittelmeer reisen.

Die Sehnsucht nach dem Meer - wer kennt sie nicht. Und die Sehnsucht wird umso größer, je weiter weg das Ziel in die Ferne zu rücken scheint. So geschehen im Laufe der Coronaviruspandemie, als ansonsten innerhalb der EU komplett unspektakuläre Grenzübertritte zu einem Ding der (beinahen) Unmöglichkeit wurden.Ein Ausweg in dieser Situation waren für mich die schnell zubereitbaren Adria Branzino Filets von Yuu'n Mee. Aufgewachsen in nachhaltigen Aquakulturen in Kroatien auf der Insel Cres versprühen diese Fische schon aufgrund ihrer Herkunft jede Menge mediterranes Flair. Wenn man sie dann auch noch reichlich mit Rosmarin würzt und die Haut knusprig anbrät, fühlt man sich aufgrund des Duftes gleich in eine andere Welt versetzt.Voll freudiger Erwartung geht es dann an den Verzehr der maritimen Köstlichkeit, wobei ich der Produktbeschreibung von Yuu'n Mee auf der Verpackung nur zustimmen kann. Dort heißt es: "Der schmackhafte Fisch, der Branzino, auch Wolfsbarsch oder Loup de mer genannt, ist ein besonders geschätzter Speisefisch. Zu Recht, denn das feste, schneeweiße Fleisch schmeckt köstlich zart und hat ein sehr feines Aroma."Ebenfalls empfehlen kann ich den Zuspeisentipp von Yuu'n Mee (gebratenes mediterranes Gemüse mit Paprika, Cherrytomaten, Zucchini und Pinienkernen). Ich persönlich mache mir dann oft noch ein Risotto dazu. Und beim Weißwein greife ich gerne zu einem Fläschchen aus heimischer Produktion, womit mein kulinarischer Kurzurlaub an der Adria auch eine schöne Österreich-Facette erhält. Welcher Weißwein konkret mir besonders mundet, verrate ich Ihnen dann vielleicht in meinem nächsten "Angesagt bei".