Angesagt bei: Willy Zwerger: Banana Joe

Ich will mich ja nicht wirklich mit Bud Spencer vergleinen, obwohl auch ich seinerzeit Leistungsschwimmer, jedoch nicht ganz so erfolgreich war.

Was jedoch bis heute geblieben ist, ist meine große Freude an Lebensmittel mit Bananengeschmack, sodass ich stets Produkte rund um die Banane im Kühlschrank respektive in der Vorratskammer habe. Allen voran die pure Frucht selbst, die ja bekanntlich auch bezeichnenderweise Paradiesfeige genannt wird und in ganzen Pratzen bei mir wohnt. Weiters liebe ich Bananenmilch, Bananeneis sowie Bananenfruchtjoghurt und Bananentopfencreme. Der Bananen-Bobby ist mir treuer Begleiter seit es ihn gibt, die Casali Schokobananen liebe ich in all ihren Varianten und versuche immer zuerst die Schokohülle wegzuknabbern bevor ich mich an diesem geilen, gelben Gel ergötze und dieses langsam und genüßlich mit der Zunge an den Gaumen presse und es als cremig-gleitenden Genuss für alle meine Rezeptoren sanft hinabgleiten lasse in die schier unendliche Tiefe meiner jauchzenden Speiseröhre.