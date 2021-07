Oh doch, ich trinke gerne Tee. Kretischen Bergtee vom legendären Botanos aus Kousses genau so wie klassischen englischen Earl Grey mit einem Schluck Milch. Aber noch lieber gönne ich mir einen Kaffee.

Guten Kaffee. In einem klassischen Kaffeehaus eher einen feinen Cappuccino, daheim einen Häferlkaffee so wie meine Oma es mir zeitlebens vorlebte. Nur ohne Rum. Am allerliebsten geniesse ich aber einen Eiskaffee. Und zwar sommers wie winters gleichermaßen. Doch ich präferiere nicht den üblichen Konditor-Eiskaffee mit Vanilleeiskugerl, schwarzer Brühe und Schlagobers, sondern einen einfachen, starken, wirklich guten, vor allem aber bestens gekühlten Kaffee mit einem kleinen Schluckerl Milch. Quasi als Erfrischungsgetränk. Und da das Koffein auf mich und meinen Körper keinerlei Auswirkungen auf meinen Schlafbedarf hat, geht mein kalter Liebling auch jederzeit und überall. Also auch unmittelbar vor dem Schlafengehen oder sogar des Nächtens.

Jetzt ist es aber so, dass ich nicht immer Lust und Laune oder aber auch Gelegenheit habe, so einen kalten Kaffee gustogemäß zuzubereiten, weswegen ich mich bis vor einigen wenigen Jahren leider sehr oft in der Verzichts- oder Kompromissecke wiederfand.

Mit dem Launch des Caffe Latte Double Zero von Emmi veränderte sich schlußendlich alles. Da ist erstmals bei fixfertig kaufbaren Eiskaffees weder Süßstoff noch Zucker drin, die indischen Arabicasorten sind bestens geblendet, ein Schluckerl Milch bringt Harmonie hinein - für mich ein perfektes Erfrischungs- und aber auch Genussgetränk. Fast perfekt. Denn ich hätte den Emmi Caffe Latte Double Zero auch gerne in der Ein-Liter-Packung oder - noch besser - im Zwölf-Liter-Kanister. Und meine nächste Investition ist auch schon gebongt: Ein eigener Kühlschrank nur für meinen Lieblingskaffee.