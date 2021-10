Aufgewachsen mit unzähligen Bauernhöfen in unmittelbarer und mittelbarer Nachbarschaft war der Umgang mit Tieren und deren Produkte für mich tagtäglich gelebte Selbstverständlichkeit.

Ich lernte also schon sehr früh die Unterschiede zwischen bäuerlichen und - da wir ein Lebensmittelgeschäft hatten - industriellen landwirtschaftlichen Produkten kennen.

Milchprodukte begleiteten mich durch die gesamte Schulzeit und waren mir auch während des Srudiums sehr nahe. So nahe, dass ich oftmals sowohl in meinen Studentenheimen als auch in meinen WGs für alle anderen aus Früchten, Joghurt und Milch formidables Trinkjoghurt produzierte. Neben meinen Schnitzerln mit Kürbiskernpanade entpuppte sich mein Trinkjoghurt alsbald als echter Hit samt Vorbestellungen und später dann sogar Verkäufen gegen echtes Geld oder aber auch im Austausch gegen diverse Dienstleistungen - Mistkübel ausleeren, Wäsche waschen, Geschirrspüler ein- respektive ausräumen und anderes mehr, um nur einiges aufzuzählen.

Selbstgemachtes Trinkjoghurt stand auch Jahre und Jahrzehnte später noch immer auf meinem und dem Speisenplan meiner Kinder, und jetzt das. Mir pressierte es, ich hatte nicht viel Zeit zwischen zwei Pressekonferenzen, husch, hinein in den nächsten Supermarkt und schnell das nöm fasten Trinkjoghurt Pfirsich-Mango mitgenommen. Seither mach ich es nicht mehr selbst, das Trinkjoghurt. Seither stehen die insgesamt sechs Geschmacksrichtungen Pfirsisch-Mango, Himbeer, Erdbeer, Waldbeer, Ananas-Kokos, Apfel-Karotten und Mango schön aneinandergereiht in meinem Kühlschrank, die beiden letzten Sorten als deklarierter Vitaldrink. Allesamt geschmacklich hervorragend und harmonisch in sich abgestimmt, bestechen diese Produkte durch Fettarmut, beinahe Zuckerfreiheit und Vitamin- sowie Mineralstoffreichtum. Für mich ist also das nöm fasten Trinkjoghurt sogar mehr als nur ein Trinkjoghurt, ich erachte es als kleine Mahlzeit.

Dazu kommt, dass die formschönen Flascherl sehr gut in der Hand liegen und very easy im gelben Sack respektive in der gleichfarbigen Tonne entsorgt werden können. Und ab 2025 gibts sogar Geld fürs fachgerechte Entsorgen.