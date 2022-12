Die Bilanz der Verpackungssammlung 2022 zeigt, dass die Österreicher, trotz leichtem Rückgang um 3,5 Prozent, fleißige Mülltrenner sind.

Laut Sammelbilanz der Altstoff Recycling Austria (ARA) haben Österreichs Haushalte heuer 1.042.700 Tonnen Verpackungen und Altpapier getrennt gesammelt. Wenngleich das ein Rückgang von 3,5 Prozent gegenüber 2021 bedeutet, zeigt sich ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke dennoch zufrieden: "Trotz leichtem Rückgang sind die Österreicherinnen und Österreicher weiterhin sehr gut in der Verpackungssammlung. Für die Kreislaufwirtschaft ist es wichtig, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Verpackungen als Wertstoffe erkennen und getrennt sammeln." Auch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler betrachtet das Ergebnis positiv: "Es ist sehr erfreulich, dass so viele Menschen in Österreich ihren Müll konsequent trennen. Denn umso mehr wir sammeln, umso mehr kann auch recycelt werden. Das spart wertvolle Ressourcen und ist damit auch ein Beitrag zum Klimaschutz."

Zuwachs bei Glas, Rückgang bei Altpapier Im Detail betrachtet zeigt sich, dass Glas mit einer Sammelmenge von 260.000 Tonnen um 2,5 Prozent über dem Jahr 2021 liegt. Die Wiederaufnahme des Tourismus und vermehrtes Feiern etwa zu Jahreswechsel haben einen Anstieg bei Glas gebracht. Anders verhält es sich bei Metall: Hier ist in den Tourismusgebieten ein Anstieg im Vergleich zum Lockdown von 2021 zu verzeichnen, während die Sammelmenge in den nicht von Tourismus geprägten Gebieten leicht rückläufig ist. Metall ist daher mit 31.900 Tonnen (+0,3 %) auf Vorjahresniveau.