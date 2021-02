Arge Heumilch: Höhenflug im Krisenjahr

Der Umsatz von Heumilch-Produkten legte in Österreich 2020 um neun Prozent auf rund 154,8 Millionen Euro zu. Die heimischen Betriebe verarbeiteten insgesamt 510 Millionen Kilogramm Heumilch. Für 2021 ist eine umfangreiche Kommunikationskampagne geplant.

"Wir freuen uns, dass die Konsumentinnen und Konsumenten auch in einem schwierigen Umfeld zu Heumilch aus Österreich greifen. Dank dieses Vertrauens sind auch unsere Heumilch-Betriebe bisher gut durch die herausfordernden Zeiten gekommen", berichtet Karl Neuhofer, Obmann der Arge Heumilch mit Blick auf die Bilanz 2020. Diese fiel überaus erfolgreich aus: Insgesamt lieferten die landwirtschaftlichen Betriebe 510 Millionen Kilogramm Heumilch und erhielten dafür im Durchschnitt einen Heumilchzuschlag zwischen fünf bis sieben Cent je Kilogramm. Insgesamt verdienten sie damit rund 30 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. "Der Umsatz von Heumilch-Produkten im heimischen Lebensmittelhandel stieg um neun Prozent auf rund 154,8 Millionen Euro. Bei der weißen sowie bei der gelben Palette legten Heumilch-Produkte um jeweils neun Prozent zu. Besonders erfreulich: Der Umsatz bei Bio-Heumilch wuchs gar um 18 Prozent", bilanziert Christiane Mösl, Geschäftsführerin der Arge Heumilch. Beim Absatz, der im Vorjahr 46.000 Tonnen ausmachte, gab es ein Plus von vier Prozent.

Kampagne 2021: "Heumilch schmeckt, weil so viel Artenvielfalt in ihr steckt"

extensive Wirtschaftsweise der Heumilchbauern entscheidend zum Erhalt der Artenvielfalt beiträgt. Unter dem Motto "Heumilch schmeckt, weil so viel Artenvielfalt in ihr steckt" folgen heuer zahlreiche klassische Maßnahmen in TV und Print, Online- und Social Media-Ads sowie eine Out-of-Home-Kampagne. Eine neue Fibel und das Rezeptheft "Restlos kochen" machen zusätzlich auf die Kernthemen Nachhaltigkeit und Biodiversität aufmerksam.



Mit einer umfassenden Informationsoffensive sollen auch die Kunden in Deutschland, dem wichtigsten Exportmarkt für österreichische Heumilch, erreicht werden. "Uns ist es im letzten Jahr mit einer ersten Printkampagne gelungen, erhöhte Aufmerksamkeit auf dem deutschen Markt zu erreichen. Heuer sollen die deutschen Konsumenten verstärkt über die Vorteile von Heumilch für Umwelt und Artenvielfalt informiert werden", kündigt Mösl an.



Mit einer neuen Kampagne will die Arge Heumilch auf die Vorteile von Heumilch-Wirtschaft aufmerksam machen und die gute Entwicklung vom Vorjahr auch 2021 fortsetzen. In einer umfangreichen Kommunikationskampagne zeigt die Organisation, dass die