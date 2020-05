Mit einer aufmerksamkeitsstarken Werbekampagne läutet die Arge Heumilch den Sommer ein.

"Geht´s den Kühen gut, schmeckt´s urgut" – das ist das Motto der Werbekampagne der Arge Heumilch, bei der die Heumilch Kuhwohl-Initiative in den Vordergrund gestellt wird.Dabei werden die verschiedenen Tierfreundlichen Maßnahmen der Heumilchbauern aufgezeigt. So ist die artgerechte Fütterung beispielsweise ein wesentlicher Eckpfeiler. Eine dauernde Anbindehaltung ist untersagt und Laufställe oder garantierter Auslauf sorgen das ganze Jahr für ausreichend Bewegung der Tiere.Die Kampagne umfasst 3000 Plakatstellen österreichweit, eine breit gefächerte Online-Kampagne mit Social-Media-Ads und Bannern sowie Inserate in zielgruppenspezifischen Medien. Beim Gewinnspiel können Interessierte ihr Heumilch-Wissen in Form eines Quiz unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt es einen einwöchigen Natur-Genießer-Urlaub für die ganze Familie.Mitmachen ist ab Anfang Juli 2020 unter www.heumilch.at möglich.