Die Arge Heumilch präsentiert einen umfangreichen Leitfaden über Heumilch-Käse und zeigt auf, welche Lebensmittel die idealen Begleiter sind. Zudem wurden erstmals neue Käsestile formuliert.

Geballtes Käsewissen auf 156 Seiten bietet das neue Nachschlagewerk "Heumilch-Käse und seine Freunde". Die Bandbreite an "Freunden" ist dabei sehr vielfältig und reicht von Wein, Bier oder interessanten alkoholfreien Kreationen wie Lavendeldrinks bis hin zu (selbstgemachten) Marmeladen, Honig, Nüssen und Broten. Darin enthalten sind zudem zahlreiche Rezepte von Kulinarik-Experten.

„Unser Nachschlagewerk soll ein roter Faden durch die Vielfalt an idealen Gaumenkombinationen mit Heumilch-Käse sein. Wir wollen den Leser in völlig neue Geschmackswelten entführen und auf die Vorzüge der Heumilch aufmerksam machen“, sagt Arge Heumilch-Geschäftsführerin Christiane Mösl, selbst ausgebildete Diplom-Käsesommelière. Auf die Vorzüge von Heumilch-Käse macht die Arge immer wieder aufmerksam. Denn die artgerechte Fütterung mit Gräsern, Kräutern und Heu wirkt sich vorteilhaft auf die Käseherstellung beziehungsweise auf den Käsegeschmack aus, wie die Vielzahl an Heumilch-Spezialitäten beweist, schildert Obmann Karl Neuhofer. „Unsere Heumilchbauern und verarbeitenden Betriebe folgen höchsten Qualitätsstandards und beweisen laufend ihr Gespür für markttaugliche Innovationen“, so Neuhofer.

Arge Heumilch Das Expertinnen-Team (v.l.): Eva Derndorfer, Christina Nussbaumer, Christiane Mösl und Dagmar Gross

Neue Käsestile

Die im deutschsprachigen Raum übliche Einteilung in Frisch-, Weich-, Schnitt- oder Hartkäse sowie Sauermilchkäse war dem Expertenteam, bestehend aus Eva Derndorfer, Dagmar Gross, Christina Nussbaumer, Jens Luckart und Christiane Mösl, zu unpräzise, da sie keine Information über die Geschmacksintensität oder das Aroma des Produktes liefert. Darum definierten sie erstmals weitere Käsestile: Frischkäse – mild & cremig, Schnittkäse – klassisch & milchig, Weichkäse – mittelkräftig und cremig, Weichkäse – kräftig & schmelzend, Schnittkäse – mittelkräftig & aromatisch, Schnitt-/Hartkäse – kräftig & gehaltvoll, Hartkäse – konzentriert & vielschichtig, Blauschimmelkäse – kraftvoll & edelbitter sowie Sauermilchkäse – kernig & rustikal. "Mit diesen neu eingeführten Heumilch-Käsestilen und den Grundregeln der Harmonielehre lassen sich Freunde auf einfache Weise zusammenführen“, ist Mösl überzeugt.

Die neue Fibel soll Käseliebhabern, aber auch Genussexperten, Fachpersonal und Auszubildenden eine gute Informationsbasis liefern. „Heumilchkäse und seine Freunde“ wird durch einen Fächer mit den wichtigsten Käsepairings ergänzt und kann unter www.heumilch.at kostenlos bestellt werden.