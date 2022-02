Die neue Frühlingskampagne der Arge Heumilch steht ganz im Zeichen der Biodiversität. "Heumilch schmeckt, weil so viel Artenvielfalt in ihr steckt" lautet der Claim.

Dass Heumilchwirtschaft aufgrund ihrer traditionellen Wirtschaftsweise zum Schutz der Umwelt und dem Erhalt der Artenvielfalt beiträgt - das betonen die Branchenvertreter der Arge Heumilch bei jeder Gelegenheit. Aktuell rücken sie deshalb in ihrer neuen Frühjahrskampagne das Thema Biodiversität in den Fokus der werblichen Maßnahmen in Österreich und Deutschland. Um Heumilch in den Köpfen der Verbraucher als nachhaltige Milchsorte zu positionieren, sollen österreichweite TV-Spots im ORF und auf den privaten Sendern sowie Printanzeigen die Vorteile der Heumilch transportieren.