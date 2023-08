Gegründet 1963 in der deutschen Rheinland-Pfalz, entwickelte sich der Kosmetikhersteller über die letzten Jahrzehnte zu einem international erfolgreichen Multi-Channel-Unternehmen. Mit Digitalisierung, Internationalisierung und dem Ausbau des Retail-Geschäfts stellt asambeauty nun die Weichen für den Erfolg der kommenden Jahrzehnte.

Mit den Eigenmarken M. Asam, ahuhu organic hair care, Youthlift und Kräuterhof erzielte das Familienunternehmen 2022 einen Umsatz von 158 Millionen Euro. Dabei spielt das Vertriebsmodell aus E-Commerce, Retail, Teleshopping und Private Label eine entscheidende Rolle für den Erfolg in rund 50 Vertriebsländern. Mit Firmensitz in Unterföhring bei München sowie drei Produktionsstandorten in Bayern und Rheinland-Pfalz, hält asambeauty trotz des internationalen Expansionskurses am Standort Deutschland fest, denn seit jeher steht der Kosmetikproduzent für Qualität "Made in Germany". Damit sich das auch in Zukunft nicht ändert, hat das Unternehmen "konsequent in den Standort Deutschland investiert und die Produktionsflächen in den letzten Jahren um fast das 10-Fache erhöht", erklärt Marcus Asam, CEO und Sohn des Gründerpaares.

asambeauty CEO Marcus Asam führt das Familienunternehmen in zweiter Generation.

Optimierung der Präsenz am PoS

Digitalisierung als wichtiger Erfolgsfaktor

2018 kam mit dem M. Asam Magic Finish Make Up das erste Produkt in den deutschen Einzelhandel. Mittlerweile gibt es über 120 dekorative Beauty-Helfer sowie Skincare von M. Asam in der Drogerie. Nach dem eigenen Web Shop ist der Einzelhandel ein weiterer, wichtiger Absatzkanal des Kosmetikherstellers, weshalb es sich asambeauty für dieses Jahr zum Ziel gemacht hat, seine Präsenz am POS noch weiter zu optimieren: Mehr Emotionalität, mehr Kundennutzen und eine bessere Orientierung bei der Kaufentscheidung waren dabei die Kriterien für den Umbau der M. Asam Magic Finish Make-up-Theken. Bis Anfang September werden über 3.500 Verkaufsstellen damit ausgestattet. Zudem gibt es exklusiv beim Partner Müller eine neue Theke für die M. Asam Skincare in 700 Verkaufsstellen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Seit 12 Jahren vertreibt asambeauty sein Sortiment aber auch im eigenen Web Shop. Rund 1,2 Millionen Kundinnen und Kunden bestellen regelmäßig online. Deshalb habe man bei asambeauty die Suchfunktion verbessert, die Ladegeschwindigkeit der Seite erhöht und neue Features installiert, zum Beispiel ein Beauty-Abo. Seit vergangenem Jahr gibt es auch eine App.