Asambeauty: Großer Beauty-Launch

Die Beautytheke wird in rund 1.650 Müller-Filialen in Österreich, Deutschland und der Schweiz installiert.

Asambeauty erweitert sein Sortiment maßgeblich um mehr als 100 neue dekorative Magic Finish-Produkte.

Der deutsche Kosmetikhersteller Asambeauty setzt seinen Wachstumskurs fort und bringt mehr als 100 neue dekorative Produkte auf den Markt. Damit erweitert der Beautyhersteller aus Unterföhring bei München seine erfolgreiche Make-up-Linie M. Asam Magic Finish. Unter der Marke gibt es abgesehen von der 2008 gelaunchten gleichnamigen Bestseller-Foundation seit letztem Jahr auch ein kleines Sortiment an Produkten für Augen, Teint und Lippen. Nach dem bislang erfolgreichsten Geschäftsjahr 2020, in dem der Umsatz um 20 Prozent auf 107 Millionen Euro stieg, stellt das Unternehmen mit der neuen Produktlinie die Weichen für die Zukunft (siehe Interview mit Verkaufsleiter Udo Scheuerlein).

"Das erste Asambeauty-Produkt gab es vor drei Jahren in einem Drogeriemarkt zu kaufen. Heute sind wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz insgesamt bereits in über 5.000 Filialgeschäften gelistet, davon in rund 4.000 Geschäften im Dauersortiment. Diesen Erfolg haben wir in erster Linie unserer Qualität zu verdanken. Nur wenn diese stimmt, werden die Produkte nachgekauft und weiterempfohlen, und das ist die Voraussetzung für die dauerhafte Aufnahme in das Sortiment eines Händlers", sagt Udo Scheuerlein, Vice President Sales B2B.

Für die Präsentation der Neuheiten am POS sorgt ein auffälliges Display. Die Pflegeprodukte des Kosmetikunternehmens sind bereits in vielen Müller-Filialen in einem "Du bist schön"-Display zu finden. Nun folgt nun eine eigene Theke für die M. Asam Magic Finish-Range mit über 100 neuen Produkten für Teint, Augen, Lippen und Nägel. Bei insgesamt 1.650 Drogerie-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Theke seit August sukzessive installiert.