Asambeauty: Präsenz am PoS verstärkt

Asambeauty weitet die Präsenz im stationären Handel aus und rollt sein Haarpflegesortiment der Marke ahuhu organic haircare an rund 3.400 POS im DACH-Raum aus.

Vor rund vier Jahren zog mit dem M. Asam Magic Finish Make-up Mousse das erste Produkt, des bis dato aus dem Teleshopping und Onlinehandel bekannten deutschen Unternehmens Asambeauty, in den stationären Einzelhandel. Im August 2021 startete der umtriebige Beautyhersteller dann mit einer dekorativen Kosmetikrange, die auch am POS in Österreich ausgerollt wurde. Mittlerweile sind seine Bestseller aus dekorativer Kosmetik, Haut- und Haarpflege in mittlerweile 5.500 Filialen im DACH-Markt erhältlich. Im Vorjahr sollen bereits vereinzelt Listungen der Haarpflegeprodukte von ahuhu bei ausgewählten Partnern gut angelaufen sein. Nun ziehen vorerst bis zu fünf Serien für unterschiedliche Pflegebedürfnisse im neuen Design und mit nachhaltigem Packaging in die Filialen des DFH ein. In Österreich werden die Produkte im ersten Schritt bei Bipa zu finden sein.