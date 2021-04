Movelight präsentiert Werbesujets von Katjes am Graben und in der Jungferngasse.

Außenwerber Movelight setzt die Kampagne "Katjes alles veggie +Vitamine" des Fruchtgummi-Hersteller im April großflächig in Szene. In zwei Werbesujetes am Graben und in der Jungerngasse präsentiert Choreografin und Stage Coach Nikeata Thompson den Passanten in der Fußgängerzone Katjes aktuellstes Neuprodukt: Wunderland "+Vitamine". Die beiden Großwerbeflächen befinden sich auf der denkmalgeschützten Immobilie der Erste Bank, wo derzeit ein weiteres Luxushotel im Wiener Stadtzentrum entsteht.



Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.