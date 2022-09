Mit einer Investition von 35 Millionen Euro erweitert Austria Pet Food am Standort Pöttelsdorf (Burgenland) das Nasstiernahrungswerk. 2024 soll der Zubau abgeschlossen sein.

Seit 2013 produziert Austria Pet Food im burgenländischen Pöttelsdorf Tiernahrung in Dosen für Eigenmarken aus ganz Europa. Nun geht man einen Schritt weiter und investiert rund 35 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie in eine neue Anlage. Im Fokus des Ausbaus steht die Produktionserweiterung auf Pate-Rezepturen in der Dose. Die Fertigungskapazität soll 2024 von knapp 60.000 Tonnen pro Jahr auf über 90.000 Tonnen steigen.

"Wir platzen hier aus allen Nähten, sehen aber gleichzeitig einen steigenden Bedarf für Premium-Tiernahrung in Dosen quer durch Europa. Daher haben wir uns – trotz eines aktuell durchaus herausfordernden wirtschaftlichen Umfeldes – zu diesem großen Expansionsschritt entschieden", meint Geschäftsführer Bernd Berghofer. Mittlerweile erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 45 Millionen Euro, für die Phase nach dem Ausbau peilt man einen dreistelligen Umsatz pro Jahr an. Die Produktionsfläche wird bei laufendem Betrieb auf mehr als 15.000 Quadratmeter verdoppelt, der Personalstand um rund 50 neue Mitarbeiter auf insgesamt über 140.

Austria Pet Food will sich vertriebsseitig in Zukunft neben internationalen Supermarkt- und Diskontketten auch zunehmend auf Tiernahrungs-Fachhändler und E-Commerce-Plattformen fokussieren. Dazu beitragen wird auch die neue Vertriebspartnerschaft mit der Mühldorfer AG aus Deutschland, die sich um die Kunden aus dem Fachhandels- und E-Commerce Segment in Deutschland kümmern wird. Mühldorfer hat sich im Rahmen dieser Partnerschaft auch am Unternehmen beteiligt, gemeinsam finanzieren die drei langjährigen Eigentümer der Austria Pet Food und Mühldorfer den Ausbau. Das Ziel von Austria Pet Food beschreibt Berghofer wie folgt: "Wir wollen einer der führenden europäischen Anbieter im hochqualitativen Nasstiernahrungsbereich werden. Und mit diesem weiteren Meilenstein in unserer noch sehr jungen Unternehmensgeschichte sind wir auch sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird."