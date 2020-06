Bis zum Jahresende wird in der Fabrik in Pöttelsdorf eine zusätzliche Fertigungslinie eingerichtet.

Am heimischen Tierfutter-Markt haben sich Paté-Produkte in Dosen als Wachstumstreiber des Premium-Segments entwickelt. Kaum verwunderlich also, dass Austria Pet Food auf der neuen Fertigungslinie am Standort Pöttelsdorf diese Produkten herstellen wird. Insgesamt werden in den Ausbau 2,2 Millionen Euro investiert, wobei nicht nur die Fertigungslinie darin enthalten ist: auch die Produktionsinfrastruktur wird erneuert. Die Bauarbeiten und die Inbetriebnahme werden bis Jahresende erfolgen, der Verkaufsstart der neuen Produkte ist für Jänner 2021 vorgesehen.Geschäftsführer Bernd Berghofer meint dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir so den nächsten Entwicklungs- und Wachstumsschritt für Austria Pet Food setzen können. Diese Produktionslinie bringt uns eine optimale Ergänzung unseres Produktportfolios. Sie hilft uns, dass wir den stetig wachsenden Markt für Premium-Nasstiernahrung noch besser als bisher bedienen können und unsere Position als Premium-Anbieter am Markt festigen."Die Fabrik in Pöttelsdorf gibt es seit 2013, im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 60.000 Tonnen Tiernahrung produziert. Im Vorjahr wurden 32 Millionen Euro Umsatz erzielt.