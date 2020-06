Was schenkt man bloß zum Vatertag? Die Gewürzexperten von Babette's - Spice and Books for Cooks haben sich etwas Feines für genussaffine und kulinarisch begeisterte Männer ausgedacht.

Das Gewürzkistl Cosmopolipapa ist die erste Wahl für Kosmopoliten. Mit dem Chili Con Carne Mix, Satay Mix und Viking Spice können sich Väter auf Weltreise begeben und mexikanische, indonesische und skandinavische Aromen erkunden.

Eines ist klar: Papa ist der Meister am Grill. Da kommt das Papa-B-Q Grillkistl gerade recht zum heurigen Vatertag. Die Mischungen All in One Rub, Churrasco BBQ Mix und Smokey Chili Rub sind das ultimative Kit für alle eingefleischten Brutzel-Fans.

Die Aromabox Daddy’s Essentials eignet sich für alle Männer, die sich gerne am Herd austoben und Würze in ihr Leben bringen möchten. Mit den Allroundern BIO Sri Lanka Pfeffer schwarz, BIO Basic Curry, Berbere, Harissa, BIO Pastagewürz und Ancho Chili sind sie dafür bestens gerüstet.

Alle Vatertags-Specials gibt es ab sofort bis einschließlich 14. Juni 2020 zum Sonderpreis in den beiden Wiener Babette’s Filialen Am Hof und in der Schleifmühlgasse in Wien sowie im Online-Shop unter www.babettes.at.