Die Ingwerlikör-Marke Ingwerer und Bacardi-Martini kreieren gemeinsam mit einigen Wiener Szenebars interessante Hot Cocktails, die Punsch und Glühwein abhängen.

Bacardi-Martini und Ingwerer kooperieren bereits zum dritten Mal miteinander sowie mit Profi-Barkeepern, um das Beste aus ihrem Sortiment zu holen. Sie beweisen heuer einmal mehr, dass es im Winter nicht immer Punsch und Glühwein sein müssen. Die Basis ihrer Hot Cocktail-Kreationen bilden nämlich Ingwerer, Patrón Tequila, Martini Fiero Wermuth, Bombay Bramble, Bombay Sapphire Gin, St-Germain Holunderlikör und Bacardí Rum.

Zur Seite stehen ihnen dabei sechs renommierte Barkeeper aus namhaften Bars, die bei der Entwicklung der heißen Rezepte ihrer Kreativität freien Lauf ließen. Das Ergebnis sind sechs Drinks, die sowohl warm als auch kalt genossen werden können. Julian Mayerhofer, der seit zwei Jahren in der Josef Bar tätig ist, sorgt mit "Snow White" und den Zutaten aus St-Germain, Ingwerer, BacardÍ, frisch gepresster Limette, Kokosmilch und Zimtstaub für ein wohlig warmes Gefühl. Geschmack beweist auch Barchef Sammy Walfisch vom Moby Dick mit "Ginger Beast", ebenso wie Michael Horak aus der Spelunke mit seinem fruchtigen Bombay Bramble in "Rosmaries Baby". Thomas Strappler aus der Tagesbar Everybodys Darling setzt bei seinem Cocktail "Tea-Quila" unter anderem auf Honig. Heiß und lecker geht es auch bei den Cocktails von Leon Klein aus dem Kleinod Prunkstück ("Gone nuts about me") und Melanie Castillo aus dem Barfly’s mit ihrem Hot Cocktail "Cheek to Cheek" zu.

Die Rezepte zum Nachmixen finden Sie hier: Rezepte Hot Cocktails