Backwelt Pilz: Zutaten statt Zusatzstoffen

"Brot ist ein Sattmacher, der viele wertvolle Nährstoffe enthält und sich positiv auf Körper, Geist und Seele auswirkt", sagt Johannes Pilz, Geschäftsführer der Backwelt aus Schrems im Waldviertel. Er zeigt sich überzeugt, dass es gerade in Zeiten der Coronaviruspandemie wichtig ist, sich nicht nur vor äußeren Einflüssen zu schützen, sondern auch von innen heraus zu stärken. "Die Produkte der Backwelt Pilz sind dabei der richtige Partner", so Johannes Pilz. Dies gelingt etwa, indem viele seiner Backwaren einen reduzierten Salz- und Zuckergehalt aufweisen. "Mit der richtigen Gewürzzusammenstellung oder beispielsweise einer grobkörnigen Bestreuung lassen sich beide Stoffe häufig auf ein Minimum reduzieren - ohne, dass das Produkt an Geschmack verliert", erklärt Pilz, der zudem überzeugt ist, dass Naturbelassenheit ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist. "Denn hochwertiges Brot braucht das nicht. Deshalb verwenden wir Zutaten statt Zusatzstoffen", betont er.

Backwaren Pilz liefert täglich bis zu 500.000 Tiefkühl-Gebäcke und 60.000 Brote mit namhaften Logistikpartnern an Handelsunternehmen, Tankstellenketten, Systemgastronomieanbieter, Heimlieferdienste sowie Vertriebs- und Verteilungsorganisationen . Rund 20 Prozent beträgt der Exportanteil aktuell.

Beim verwendeten Mehl setzt Backwaren Pilz jedoch zu 100 Prozent auf österreichische Ware. Das Roggenmehl kommt sogar aus dem Waldviertel und ist somit quasi vor den Toren der 80 Mitarbeiter beschäftigenden Bäckerei gewachsen. Für das Jahr 2020 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 22 Mio. Euro.