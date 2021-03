Zum Start der Zusammenarbeit gibt es 15 Brotsorten, zehn Gebäcksorten und sechs süße Köstlichkeiten von der Bäckerei Der Mann beim neuen Online-Supermarktanbieter gurkerl.at.

Diese Kooperation ist im wahrsten Sinne des Wortes eine naheliegende - sind doch beide Unternehmen in Wien-Liesing beheimatet: die Bäckerei DerMann in der Perfektastraße 100 und das Fulfillmentcenter von gurkerl.at in der Gutheil-Schoder-Gasse 17. Die Anlieferung erfolgt somit auf sehr kurzem Weg.

Start der Zusammenarbeit ist am 2. März 2021. Dann kann man über gurkerl.at ofenfrische Backwaren von DerMann ordern. Angeboten werden 15 verschiedene Brotsorten, zehn Gebäcksorten und sechs süße Köstlichkeiten. Der im Dezember 2020 im Großraum Wien gestartete Online-Supermarkt gurkerl.at stellt die Waren bei Bestellungen bis 18.00 Uhr innerhalb von drei Stunden zu. "Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden künftig nicht nur in unseren Filialen, sondern auch direkt zu Hause verwöhnen können. In Krisenzeiten wollen viele ihre Kontakte reduzieren und jetzt ist dies möglich, ohne deswegen auf frische Backwaren verzichten zu müssen", meint Bäckermeister Michael Mann über den zusätzlichen Vertriebsweg.