Bake the Shape

Das oberösterreichische Backwarenunternehmen Eat the Ball firmiert nun unter dem neuen Namen Bake the Shape.

Begonnen hat alles mit essbaren Bällen aus Teig, hergestellt durch Anwendung des innovativen Backverfahrens pro.ferment.iced. Dieses sorgt dafür, dass die Produkte länger frisch bleiben. Doch mit der Zeit ist das Produktportfolio von Eat the Ball größer geworden und umfasst nun nicht mehr nur Fußbälle, American Footballs oder Eishockey Pucks. Laut Unternehmensangabe stellt man aktuell Gebäck und Kuchen in elf Formen und fünf verschiedenen Teigsorten her. Darunter etwa auch Produkte mit Nuss-Nougat-Füllung.