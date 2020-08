Barilla überraschte gemeinsam mit dem Markenbotschafter und Tennis-Champion Roger Federer zwei junge, italienische Mädchen, die ihrer Leidenschaft für den Sport trotz Einschränkungen durch das Coronavirus auf ganz besondere Weise frönten.

Die beiden Italienerinnen Vittoria und Carola brennen für das Tennisspielen und demonstrierten ihre Leidenschaft für den Sport während der Coronakrise auf beeindruckende Weise: Um die strengen Maßnahmen einzuhalten, spielten sie von Dach zu Dach. Das Video der beiden von einem ihrer Spiele ging auf YouTube viral und wurde rund 10 Millionen mal angeklickt.Dadurch wurde auch Barilla auf die beiden Nachwuchstalente aufmerksam und so beschloss das Unternehmen Vittoria und Carola gemeinsam mit ihrem Markenbotschafter und Tennis-Champion Roger Federer mit einem Besuch zu überraschen. "Die ganze Überraschung begann für mich bereits als ich zugesagt habe, persönlich nach Finale Ligure zu kommen", so Roger Federer über den Beginn der unvergesslichen Geschichte. "So junge Fans wie Carola und Vittoria überraschen zu können, war für mich persönlich ein besonderer Moment in meiner Karriere als Tennis-Spieler."Auch Luca Barilla, Vize-Präsident des italienischen Familienunternehmens Barilla, zeigt sich begeistert von der Überraschung wie auch von Roger Federer: "Bereits seit unserer ersten Begegnung, bin ich davon überzeugt, dass eines von Rogers vielen Talenten seine Leichtigkeit und Unbeschwertheit ist. Alles was er macht, ist so mühelos, natürlich und schön. So war es auch an diesem Tag als er auf einem Dach in Finale Ligure die beiden jungen Tennisspielerinnen getroffen hat und später gemeinsam mit ihnen und ihren Eltern ein Pasta-Mittagessen genossen hat."

