Basenbox: Probier´s mal basisch

Eine Plakatkampagne des Wiener Start-ups Basenbox verhilft der basischen Ernährung zu mehr Bekanntheit.

Das 2016 gegründete Wiener Start-up Basenbox macht mit einer groß angelegten Out-Of-Home Kampagne auf die neuen basischen Supermarktprodukte aufmerksam."Basisch ist wie Yoga, nur mit Gemüse", "Basisch ist wie Massage, nur ohne Fleisch", "Basisch ist wie Himmel, nur ohne Löffel abgeben", lauten die frechen Sprüche auf insgesamt 1.500 8-Bogen-Plakaten und 330 Citylights, die den Passanten die basischen Bio-Eintöpfe ans Herz legen. Neben den Außenwerbeflächen sorgen Displaywerbungen und Social-Media-Ads für die Erhöhung der Markenbekanntheit."Vor Beginn der Kampagne haben wir mit Marketagent erhoben, ob die Wiener bereits mit der basischen Ernährung vertraut sind. Die Ergebnisse haben positiv überrascht, aber wir haben gesehen: Da ist noch Luft nach oben. Mit Ende der Awareness-Kampagne erfolgt eine weitere Umfrage, um somit den Erfolg zu messen", so Albrecht Eltz, Gründer und Head of Marketing.Die Basenbox-Produkte sind exklusiv bei Spar erhältlich. Neben Basenfrühstücksprodukten und den Basensuppen gibt es neu die Baseneintöpfe, in den Sorten Bio-Bohneneintopf mit Süßkartoffeln und Bio-Erbseneintopf mit Kartoffeln (CASH.at berichtete).