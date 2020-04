Beiersdorf: 111 Jahre Labello

Der legendäre Lippenpflegestift Labello feiert 2020 sein 111. Jubiläum.

Beiersdorf

1922 sah der Lippenpflegestift noch ganz anders aus.

Seit mittlerweile 111 Jahren steht der kleine blaue Pflegestift nicht nur für weiche Lippen, sondern auch für Innovation und Expertise im Lippenpflegebereich. Bei seiner Gründung im Jahre 1909 hatte Labello eine große Mission: gepflegte und schöne Lippen. Diese Mission spiegelt auch die Besonderheit des Markennamen wider: Das Wort Labello leitet sich von den lateinischen Wörtern "labium" (Lippen) und "bellus" (schön) ab. Heute verlassen täglich mehrere Hundertausend Stück die Produktion in Hamburg. Allein in Österreich werden pro Jahr rund 1,9 Millionen Stifte verkauft. Und was heute in keiner Handtasche mehr fehlen darf, war damals, 1909 noch eine kleine Sensation. Denn Lippenpflegeprodukte waren zwar bereits bekannt, ihre Anwendung war jedoch etwas umständlich, da es sich um entweder in Papier eingewickelte Stangen oder um Salben, die mit dem Finger auf die Lippen aufgetragen werden mussten, handelte.