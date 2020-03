Nicht nur am Standort in Hamburg wird derzeit in Serie produziert.

Um den gesellschaftlichen Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen, wird die Produktion hochgefahren.

In einem ersten Schritt sollen die 500 Tonnen der dringend benötigten Mittel zentralen öffentlichen Einrichtungen und Einsatzkräften zur Verfügung gestellt werden (Kliniken und Krankenhäusern, medizinischem und pflegendem Personal sowie weiteren öffentlichen Funktionen wie Polizei und Feuerwehr). Die medizinischen Handdesinfektionsmittel werden dabei in den Produktionsstätten des Unternehmens in Hamburg, Waldheim (Sachsen) sowie dem spanischen Tres Cantos in der Nähe von Madrid hergestellt.In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden wird eine möglichst schnelle und effiziente Lieferung der medizinischen Desinfektionsmittel gewährleistet. Die technischen Voraussetzungen für die Serienproduktion wurden bereits vergangene Woche geschaffen.