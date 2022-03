Beiersdorf

Die Beiersdorf-Zentrale in Hamburg

Der Umsatz des Beiersdorf-Konzerns stieg 2021 auf 7,6 Milliarden Euro, womit ein organisches Plus von 9,7 Prozent und eine EBIT-Marge ohne Sondereffekte von 13 Prozent erzielt wurden. Gesichtspflege und e-Commerce zählen unter anderen zu den Erfolgstreibern.

Beiersdorf kann das Geschäftsjahr 2021 überaus erfolgreich abschließen und liegt mit einem Umsatz von 7,6 Milliarden Euro um 3,2 Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019.

Über die Entwicklung im Vorjahr informierte der Vorstand rund um Vincent Warnery, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG, der eingangs auf die aktuelle Situation in der Ukraine Bezug nahm. "Angesichts der aktuellen Entwicklung in Osteuropa sind unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl bei den Menschen in der Ukraine, insbesondere bei unseren Kolleginnen und Kollegen und ihren Familien", so der Vorstandsvorsitzende. Beiersdorf hat in der Ukraine zwar keine Produktionsstätten, dennoch aber knapp 60 Mitarbeiter.

Im Rahmen des Purpose Care Beyond Skin, um unter anderem ein friedliches Miteinander über Grenzen hinweg zu fördern, hat Beiersdorf eine Spende zur Soforthilfe an seine Partner Deutsches Rotes Kreuz und die Hilfsorganisation CARE Deutschland veranlasst. Beide Organisationen erhalten jeweils eine Million Euro. Die finanziellen Mittel sollen schnellstmöglich für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine eingesetzt werden. Consumer-Bereich erweist sich als erfolgreich Der Umsatz im Unternehmensbereich Consumer wuchs organisch um 8,8 Prozent. Ein wesentlicher Treiber dabei war das E-Commerce-Geschäft, das um 32 Prozent gestiegen ist. Damit liegt der Online-Anteil am Gesamtumsatz im Bereich Consumer aktuell bei über 10 Prozent. "2021 war für Beiersdorf nicht nur ein finanziell erfolgreiches Geschäftsjahr, sondern auch ein Jahr, in dem wir vielversprechende Weichenstellungen für unsere Zukunft vorgenommen haben", sagt Warnery. "In allen Bereichen unserer C.A.R.E.+ Strategie sind wir sehr gut vorangekommen. Wir haben uns neue attraktive Wachstumspotenziale erschlossen, unsere Innovationsfähigkeit gesteigert und wichtige Meilensteine im Rahmen unserer digitalen und nachhaltigen Transformation erreicht – und dies trotz zahlreicher widriger Umstände, die insbesondere durch die Corona-Pandemie und durch höhere Material- und Transportkosten entstanden sind."