Beiersdorf: Hauptversammlung verschoben

Vor dem Hintergrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat sich das Unternehmen dazu entschlossen, das Treffen vom 29. April auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu verschieben.

Die Gesundheit der Aktionäre sowie der Mitarbeiter hat für Beiersdorf oberste Priorität, lässt das Unternehmen in einer Aussendung verlautbaren. Nach sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte, insbesondere der Gesundheit aller Teilnehmer und der Verfügung der zuständigen Behörden, wird die ordentliche Hauptversammlung daher nicht wie geplant am 29. April 2020 sondern an einem späteren Zeitpunkt des Jahres stattfinden. Unter Berücksichtigung des weiteren Verlaufs der Infektionswelle wird Beiersdorf daher zeitnah einen neuen Termin bekannt geben.