Beiersdorf

Die Consumer-Kernmarke Nivea wuchs im ersten Halbjahr um 11,2 Prozent.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr auf 4,5 Mrd. Euro, was einem organischen Umsatzplus von 10,5 Prozent entspricht. Der Bereich Consumer wuchs insgesamt um 11,7 Prozent.

Wie aus der heute am 4. August 2022 veröffentlichten Halbjahresbilanz der Beiersdorf AG hervorgeht, konnte der Konzern in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 seinen Wachstumskurs trotz eines herausfordernden Marktumfelds ungebremst fortsetzen. Der Umsatz wuchs in den ersten sechs Monaten (organisch) um 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 4,5 Mrd. Euro. Die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte lag bei 15,9 %. Die positiven Effekte auf die EBIT-Umsatzrendite durch den signifikanten Umsatzanstieg in allen Regionen wurden durch gestiegene Rohstoff- und Transportkosten gedämpft, heißt es aus dem Konzern. Für das Gesamtjahr bestätigt Beiersdorf seine ambitionierten Ziele: Für den Konzern wird ein Umsatzwachstum am oberen Ende des mittleren einstelligen Bereichs und eine operative EBIT-Umsatzrendite auf Vorjahresniveau erwartet.





"2022 war für uns bisher ein erfolgreiches Jahr. In einem zunehmend herausfordernden Umfeld hat Beiersdorf die starke Wachstumsdynamik vom Jahresanfang auch im zweiten Quartal fortgesetzt und ein zweistelliges Umsatzwachstum auf Konzernebene erzielt. Darüber hinaus konnten wir auch unsere Profitabilität deutlich verbessern. Für das zweite Halbjahr erwarten wir zusätzlichen Gegenwind durch wirtschaftliche und politische Spannungen und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr", sagte Vincent Warnery, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG. Wachstum bei allen Consumer-Marken Der Unternehmensbereich Consumer erreichte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 3,6 Mrd. Euro (+11,7 %). Bedingt durch Wechselkurseffekte und zusätzliche Umsätze aus der jüngsten Akquisition von Chantecaille, lag das nominale Umsatzwachstum bei 17,3 Prozent. Die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte erreichte im Unternehmensbereich Consumer 15,1 Prozent. Zur positiven Geschäftsentwicklung trugen alle Regionen bei, allen voran Amerika, wo ein signifikantes Wachstum von 23,8 Prozent (organisch) erzielt werden konnte. Dabei wuchs Beiersdorf vor allem in Lateinamerika kräftig (29 %). In der von der Umsatzbedeutung her größten Region Europa konnte die Consumer-Sparte um 8,1 Prozent zulegen.