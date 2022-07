Stefan Pirker

V.l.n.r.: Berglandmilch-Generaldirektor Josef Braunshofer, NÖ Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf und Berglandmilch-Obmann Stefan Lindner präsentierten die neue Kläranlage inklusive Biogasgewinnung in Neufurth (NÖ).

In zweieinhalb Jahren will Berglandmilch in ihren Molkereien zu 95 Prozent erneuerbare Energie einsetzen.

Biomasse, Biogas und Grünstrom gehört die Energiezukunft bei Berglandmilch. Seit dem Jahr 2013 bezieht Österreichs größter Milchverarbeiter bereits zu 100 Prozent Strom aus e