Berglandmilch: Milch erlebt Mehrweg-Revival

Ab heute können Konsumenten wieder Milch in Mehrweg-Glasflaschen kaufen. Möglich macht das die Berglandmilch, die rund acht Millionen Euro in eine neue Abfüll- und Waschanlage investiert hat.

Vor zwei Jahren startete Österreichs größte Molkerei mit einer Milchglasflasche in der Einweg-Variante. Die meisten Konsumenten begrüßten das neue Gebinde zwar, bemängelten allerdings, dass es sich nicht um Mehrweg-Flaschen handelt. Um diesem Wunsch nachzukommen, mussten rund acht Millionen Euro in eine neue und moderne Wasch-und Abfüllanlage am Standort in Aschbach investiert werden. Zum Einsatz kommen dort seither im Übrigen in Österreich produzierten Glasflaschen.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßt diese Initiative und sieht Mehrwegflaschen als die umweltfreundlichste Lösung, um Verpackungsmüll bei Getränken zu reduzieren und die weltweite Plastik-Krise zu bekämpfen. Die Mehrwegflasche soll künftig nämlich mehr als 15 Einweg-Glasflaschen ersetzen.

“Berglandmilch versteht sich damit als Öko-Vorreiter und will dazu beitragen, dass unsere Umwelt erhalten bleibt. Deshalb stellen wir die bisherige Einweg-Glasflasche völlig ein und setzen ganz auf die Mehrweg-Glasflasche, die 15 Mal wiederbefüllt wird. Damit reduzieren wir das bisher benötigte Verpackungsmaterial enorm und schützen das Klima und die Umwelt”, schildert Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer.

Gegen Ende des Jahres sollen weitere Mehrweg-Produkte, wie etwa eine Halbliter-Mehrwegflasche und Leichtmilch in der Mehrwegflasche sowie Joghurts folgen. Berglandmilch füllt künftig neben der eigenen Schärdinger Berghof Milch und der Tirol Milch auch Biomilch für ihre Handelspartner Rewe Internation für die Eigenmarke Ja! Natürlich und Spar für die Eigenmarke Spar Natur*pur in derselben Mehrweg-Glasflasche ab. Die nachhaltigen Milchflaschen können in den Rückgabeautomaten der Handelspartner österreichweit zurückgegeben werden. Pro Milchflasche wird im Supermarkt ein Pfand von 22 Cent erhoben.

Bereits 2019 wurden 15 Millionen Liter Milch in Einweg-Glasflaschen abgefüllt. Braunshofer hofft, dass die neue Abfüllanlagen ihre Kapazitäten in Zukunftnoch verdoppeln werden. In der Kategorie Frischmilch hält die Molkerei eigenen Angaben zufolge einen Marktanteil von 15 Prozent, rund acht Prozent davon werden in Mehrweg-Glasflaschen abgefüllt. Das Ziel ist es aber 35 bis 40 Millionen Liter pro Jahr abzufüllen. Die Kapazitäten dafür sind mit 100.000 Flaschen, die pro Tag gereinigt und befüllt werden können, bereits vorhanden.

Berglandmilch Mehrweg-Abfüllanlage Aschbach