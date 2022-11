Best Performer 2022: Lokalkaiser

Jedem Bundesland sein Markenkönig. Lässt man die lokalen Größen gegeneinander antreten, setzt sich schlussendlich der Kaiser durch. Gekrönt wurde in dieser Kategorie Guschlbauer TK Teig.

Top 5 Lokalkaiser

Guschlbauer TK Teig

Lustenauer Senf

Auinger Bouillons

Ariane

Silberquelle Stille Limos

Kriterien Lokalkaiser

Lokalkaiser ist die Marke, die im eigenen Bundesland den höchsten Marktanteil in einer Standardwarengruppen (lt. Einzel-Trade Datenbank) hat

Basis: 8 Bundesländer (Bgld. wird aufgeteilt: Nord zu NÖ; Süd zur Stmk.), LH+DFH exkl. H/L

Lokalmarke = Marke mit min. 80 % Umsatz im stärksten Bundesland

Gilt nur für Warengruppen, die in der Mehrheit der Bundesländer nationale Marken als Marktführer haben Die Marke, die im eigenen Bundesland den höchsten Marktanteil in einer NielsenIQ Warengruppe erreicht, kann Lokalkaiser werden. Als lokal wird eine Marke dann definiert, wenn sie im aktuellen MAT mindestens 80 Prozent ihres Umsatzes in einem Bundesland erzielt hat - in dieser Kategorie sind L/H ausgenommen.

Gerade in Pandemiezeiten rückte Regionalität immer mehr in den Fokus der Konsumenten. Lokale Produzenten dürfen daher nicht außer Acht gelassen werden, auch nicht bei den Best Performern. Welche Marke 80 Prozent oder mehr in seinem Heimat-Bundesland generieren konnte, wurde automatisch in der Kategorie "Lokalkaiser berücksichtigt". Der Sieg in dieser Kategorie ging nach Oberösterreich zu Guschlbauer TK Teig. "Unser Unternehmen zählt zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Region Schärding und ist größter Süßwarenproduzent Österreichs. Wir sind stolz und froh, in unserer Heimatregion – dem oberösterreichischen Innviertel – produzieren zu dürfen", betont man dort. Aber auch Vorarlberg und Tirol konnten in der Kategorie Top-Platzierungen belegen.