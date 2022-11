Best Performer 2022: Umsatzbaron

Schärdinger

Die Definition der Kategorie "Der Umsatzsieger" ist denkbar einfach: Es gewinnt der, der innerhalb des Durchrechenzeitraums am meisten Umsatz erzielt hat. Große Marken haben hier die Nase vorne, am Ende setzte sich Schärdinger durch.

Sei es bei Bilanzen, in Verkaufsgesprächen oder auch in einschlägigen Interviews, um das Thema Umsätze kommt man in der FMCG-Branche nicht herum. Wie in unserem Alltag geht es auch bei den Best Performer Awards um die knallharten Fakten und schlussendlich darum, wer die umsatzstärkste Marke im Handel ist. Große, erfolgreiche Marken gibt es viele, der Sieg ging aber an eine österreichische Marke: Schärdinger. Sie setzte sich gegen erfolgreiche Brands wie Coca-Cola und Red Bull durch.