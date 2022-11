CASH/Markus Wache

Die strahlenden Gewinner des ersten Best Performer Awards mit den Veranstaltern: Martina Kaltenbrunner (NielsenIQ), Leonie Vetter (Coca-Cola HBC), Christina Guschlbauer (Guschlbauer), Josef Braunshofer (Berglandmilch), Sigrid Göttlich (NielsenIQ), Margaretha Jurik (CASH) und Robert Guschlbauer.

Die Premiere der Best Performer Awards von NielsenIQ und CASH sind gestern Abend, am 17. November in Wien über die Bühne gegangen. Die exklusive, neue Veranstaltung brachte überraschte und überglückliche Gewinner hervor.

Neugier, Vorfreude und höchstes Engagement im Terminschlichten brachten rund 50 Teilnehmer zur ersten feierlichen Verleihung der Best Performer Awards. NielsenIQ und CASH haben diese Auszeichnung ins Leben gerufen, um Marken aus allen Datenwinkeln des Handelspanel-Daten-Universums für ihre erfolgreiche Performance auszuzeichnen. Dabei wurde der attraktive Preis, ein lasergravierter Glaskristallwürfel, in vier Kategorien vergeben. Die Stimmung war lustig, das Catering von iki Sushi köstlich und die Gewinner überglücklich.