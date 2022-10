Die Kategorien im Detail:

Umsatzsieger: Gewinner ist die Marke, die insgesamt im analysierten Zeitraum über alle laufend erhobenen Warengruppen (Food und Drug laut Definition) hinweg den meisten Umsatz generierte.

Umsatzstärkste neue Marke: Sieger ist die neue Marke, die im analysierten Zeitraum über Warengruppen hinweg den höchsten Umsatz erzielt. Die neue Marke darf im aktuellen MAT zum ersten Mal Umsatz erzielt haben und im MAT 21 keine Umsätze aufweisen. Bestehende Marken, die in neue Warengruppen eingestiegen sind, sind ausgeschlossen.

Lokalkaiser: Die Marke, die im eigenen Bundesland den höchsten Marktanteil in einer NielsenIQ Warengruppe erreicht. Als lokal wird eine Marke definiert, die im aktuellen MAT mindestens 80% ihres Umsatzes in einem Bundesland erzielt hat (Basis: 8 Bundesländer lt. NielsenIQ Definition – Totalmarkt LH+DFH exkl. H/L). Berücksichtigt werden hier nur Warengruppen, die in der Mehrheit der Bundesländer nationale Marken als Marktführer haben.

Mehrweg: Jene Marke, die im analysierten Zeitraum über Warengruppen hinweg das höchste absolute Umsatzwachstum in Mehrwegverpackungen erzielt. Es werden pro Marke nur Kategorien gewertet, in der die jeweilige Marke bereits 2020 Mehrwegumsätze erzielt hat (damit werden Listungseffekte in der Auswertung ausgeglichen).